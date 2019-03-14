بيكيه يتربع على عرش أكثر هدافي برشلونة احرازاً للأهداف

واصل النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ، تألقه في الفترة الأخيرة، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه أمام ليون بنتيجة (5/1)، على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "

" الإسبانية أن بيكيه نجح في تخطي عدد أهداف رونالد كومان أفضل مدافع سجل أهدافًا بقميص برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل المدافع الإسباني إلى الهدف رقم 11 في تشامبيونز ليج متفوقا على نظيره الهولندي صاحب الـ10 أهداف.

وفي مسيرة بيكيه بشكل عام نجح اللاعب في تسجيل 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بواقع 11 مع البلوجرانا، و3 مع مانشستر يونايتد ليكون ثالث أفضل مدافع تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة.

وجاءت أهداف برشلونة عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، وجيرارد بيكيه في الدقيقة 81، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 86، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد، لوكاس توسارت في الدقيقة 58.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي.

موندو ديبورتيفو