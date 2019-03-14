اعترف البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، بالتقصير في الظهور بأداء جيد مع البارسا خلال الفترة الماضية.
وشارك كوتينيو في الانتصار خلال مواجهة ليون، بنتيجة (5-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل لربع النهائي، حيث سجل الهدف الثاني.
وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الأسابيع أو الشهور الأخيرة لم أكن ألعب بشكل جيد، لكنني لازلت أسعى لتقديم الأفضل".
وأضاف: "لقد جئت على برشلونة من أجل بذل أفضل ما لدي، وأعيش اللحظة الحالية، والتي انتهت بنهاية المباراة اليوم".
واختتم: "الآن أنا أفكر في المباراة المُقبلة، وأنا سعيد جدًا بالفوز والتأهل لربع النهائي في بطولة مهمة جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو يصدم الجميع بتصريحات غريبة عن مسيرته مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.