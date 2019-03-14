كوتينيو يصدم الجميع بتصريحات غريبة عن مسيرته مع برشلونة

اعترف البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، بالتقصير في الظهور بأداء جيد مع البارسا خلال الفترة الماضية.

وشارك كوتينيو في الانتصار خلال مواجهة ليون، بنتيجة (5-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل لربع النهائي، حيث سجل الهدف الثاني.

وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الأسابيع أو الشهور الأخيرة لم أكن ألعب بشكل جيد، لكنني لازلت أسعى لتقديم الأفضل".





وأضاف: "لقد جئت على برشلونة من أجل بذل أفضل ما لدي، وأعيش اللحظة الحالية، والتي انتهت بنهاية المباراة اليوم".

واختتم: "الآن أنا أفكر في المباراة المُقبلة، وأنا سعيد جدًا بالفوز والتأهل لربع النهائي في بطولة مهمة جدًا".