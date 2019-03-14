ميسي يتحدث لأول مرة رونالدو "تفاصيل"

وصرح ميسي لشبكة موفيستار الإسبانية، عقب الفوز على ليون (5-1): "ما فعله كريستيانو ويوفنتوس مبهر، إنها مفاجأة كبيرة".
وأضاف النجم الأرجنتيني: "لقد اعتقدت أن أتلتيكو مدريد سيؤدي بشكل أقوى، ولكن اليوفي تأهل بفضل قوته، بينما قضى كريستيانو ليلة ساحرة بتسجيل 3 أهداف".وعن منافسه المفضل في دور الثمانية، أجاب: "لقد تأهل لهذه المرحلة أندية مميزة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس، وأياكس، والفريق الهولندي يعتمد على مجموعة من الأطفال (الشباب الواعدين)، الذين لا يخافون شيئا".
وأتم تصريحاته: "كما أثبت ليفربول أيضا أنه يتحلى بقوة كبيرة".
وتألق ميسي، بتسجيل هدفين في مرمى ليون، ليقود فريقه إلى دور الثمانية، بعد التعادل السلبي ذهابا، في فرنسا.
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