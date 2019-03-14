هذا ما قاله كلوب عن إقصاء البايرن ميونح

عبر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن فرحته العارمة بعد إقصاء بايرن ميونخ الألماني من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالفوز عليه في عقر داره (3-1)، اليوم الأربعاء، في جولة الإياب بملعب "أليانز أرينا".

وعقب المباراة، تحدث كلوب لشبكة "

"، وسُئل عما يعني له هذا الفوز، فأجاب: "كل شيء، لأننا وضعنا علامة تعجب حقيقية".

وأضاف: "في الشوط الثاني تحكمنا في المباراة ولعبنا كرة أفضل مما كان قبل الاستراحة، وهو ما منحنا فرصة الوصول في مرات عديدة للمرمى البافاري".

وانهال المدرب الألماني بالمديح على مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك، إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب، الذي وصف شراكتهما بالاستثنائية.

وعن تأهل فريقه لدور الـ8، قال كلوب: "هذه هي الخطوة القادمة، وها نحن قد عدنا لواجهة كرة القدم، فليس هناك كثيرون قد نجحوا في الفوز على البايرن في ميونخ، وهذا أمر مميز بالنسبة لنا".

سكاي سبورتس