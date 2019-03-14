بالفيديو.. أول تعليق من فان ديك بعد الفوز على بايرن ميونخ

أعرب فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول ، عن سعادته بالمساهمة في تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالفوز على بايرن ميونخ بنتيجة (3-1)، على ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور ثمن النهائي.

وقال فان ديك في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "هي ليلة عظيمة، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأننا نواجه فريقا مميزا، ويضم لاعبين رائعين".

وأضاف: "الحظ لم يحالفنا في هدف التعادل لبايرن ميونخ، لكننا نجحنا في إنجاز المهمة، والتأهل إلى دور الثمانية الكبار".



وتابع "الهدف الثاني كان مهما جدا، شعوري كان رائعا بعد التسجيل، سيكون علينا تعويض غياب روبرتسون في الدور المقبل بعد الإيقاف، وسنواصل العمل من أجل التأكد أن الجميع جاهز".

وحصل روبرتسون على بطاقة صفراء في المباراة، وهي الثالثة له في البطولة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الذهاب من الدور المقبل بسبب الإيقاف.