سييرا يحذر الرباعي ويستعيد المولد والأحمدي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) حذر مدرب الاتحاد سييرا الرباعي سعود عبدالحميد وزياد الصحفي وفيلانويفا وسانوغو من الحصول على الإنذار الـ3 في مباراة الحزم، (السبت) القادم، في الرس، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير حذر مدرب الاتحاد سييرا الرباعي سعود عبدالحميد وزياد الصحفي وفيلانويفا وسانوغو من الحصول على الإنذار الـ3 في مباراة الحزم، (السبت) القادم، في الرس، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وطالب اللاعبين بالتركيز وتجنب نيل البطاقة الصفراء بهدف الاستفادة منهم في المباريات القادمة في الدوري. فيما سيشهد اللقاء عودة الثنائي كريم الأحمدي وفهد المولد، بعد إيقافهما عن المشاركة في لقاء الفيحاء الماضي. ويضع المدرب الاتحادي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الحزم المهمة في الدوري، من خلال المناورة الكروية التي سيجريها في الحصة التدريبية اليوم، التي ستشهد اعتماد النهج الفني والاستقرار على العناصر الأساسية للمباراة. هذا وتقررت مغادرة البعثة الاتحادية إلى الرس غدا من أجل خوض اللقاء.



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