القدساويون يدعمون فريقهم قبل موقعة الفيصلي

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال اليومين الماضيين حضورا جماهيريا لدعم الفريق قبل مواجهة الفيصلي اليوم، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال اليومين الماضيين حضورا جماهيريا لدعم الفريق قبل مواجهة الفيصلي اليوم، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وحرص محبو القادسية على الالتفاف حول فريقهم ودعمه والوقوف إلى جانبه، خصوصا في ظل تذبذب مستوى ونتائج الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري. وواصل الفريق القدساوي أمس تدريباته اليومية تحت إشراف مدربه الوطني بندر باصريح، الذي يسعى للنهوض بالفريق وإعادته لسكة الانتصارات من جديد بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق. وركز باصريح خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سيطبقها في مباراة الفيصلي. من جهته، أكد باصريح أهمية مباراة الفيصلي كونها تعتبر اختبارا حقيقيا للاعبين، مبينا أن فريق القادسية يملك مجموعة من اللاعبين المميزين باستطاعتهم صنع الفارق، وقال: من الصعب تغيير جلد الفريق خلال 3 أيام، ولكن سأبذل كل ما لدي من أجل إسعاد الجماهير القدساوية، مشيرا إلى أنه وافق على تدريب القادسية في هذا الوقت الحرج لأن نادي القادسية هو من قدمه للجماهير ويجب عليه الوقوف معه «سنصل بالفريق إلى بر الأمان، بدعم ومساندة جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر».

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