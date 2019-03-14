شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يخشى الغضب القدساوي.. ونشوة التعاون تهدد الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تستأنف اليوم (الخميس) مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاءين الأول يجمع فريقي الفيصلي والقادسية عند الساعة 6:45 مساء، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الفريق التعاوني نظيره الفتح عند الساعة 8:15 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة (24) في الدوري.

اللقاء الأول يطمح فيه فريق القادسية، الباحث عن الابتعاد عن شبح الهبوط، إذ أقال مدربه البلغاري بيتيفا واستعان بالمدرب الوطني بندر باصريح بداية من مباراة الفيصلي اليوم، في العودة للخبر بنقاط المباراة والتقدم للمركز العاشر في سلم ترتيب فرق الدوري، فيما يسعى فريق الفيصلي للعودة للانتصارات بعد خسارته من الشباب بنتيجة 1/‏2 في الجولة الماضية، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وفي حال انتصاره على القادسية وتعثر فريق الفتح في مباراته أمام التعاون يصعد للمركز السابع في الدوري.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته وحصد النقاط الثلاث من أمام ضيفه فريق الفتح، إذ يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وفي حال فوزه على الفتح سيصعد للمركز الثالث برصيد 45 نقطة في حال تعثر الفريق الشبابي في مباراته أمام الاتفاق غدا (الجمعة)، فيما يسعى فريق الفتح للعودة للانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أمام التعاون، والمحافظة على المركز السابع في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة.