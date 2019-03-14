اتحاد الطائرة يوقف القرني والغامدي.. ويعتمد إعارة «الأجانب».. و«النهائي» في البحرين

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) اعتمد الاتحاد السعودي للطائرة برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين إقامة نهائي كأس الاتحاد بين فريقي الهلال والاتحاد في مملكة البحرين، كما قرر إيقاف الحكم محمد القرني، واللاعب عبدالله الغامدي 3 أشهر، فيما أقر المجلس المشاركة في عدد من البطولات الآسيوية والعربية والخليجية، كما وافق على إعارة اللاعبين الأجانب في مباريات البقاء والهبوط التي ستقام بين أندية الدرجتين الأولى والممتازة، إذ إن الدوري الممتاز يلعب بلاعبين (اثنين) أجانب، والأولى بلاعب (واحد) ، ومن مبدأ تكافؤ الفرص تمت الموافقة على السماح لأندية الأولى المشاركة في التصفيات باستعارة لاعب أجنبي آخر من اللاعبين المتواجدين في الدوري السعودي للمشاركة في هذه التصفيات فقط.

اعتمد الاتحاد السعودي للطائرة برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين إقامة نهائي كأس الاتحاد بين فريقي الهلال والاتحاد في مملكة البحرين، كما قرر إيقاف الحكم محمد القرني، واللاعب عبدالله الغامدي 3 أشهر، فيما أقر المجلس المشاركة في عدد من البطولات الآسيوية والعربية والخليجية، كما وافق على إعارة اللاعبين الأجانب في مباريات البقاء والهبوط التي ستقام بين أندية الدرجتين الأولى والممتازة، إذ إن الدوري الممتاز يلعب بلاعبين (اثنين) أجانب، والأولى بلاعب (واحد) ، ومن مبدأ تكافؤ الفرص تمت الموافقة على السماح لأندية الأولى المشاركة في التصفيات باستعارة لاعب أجنبي آخر من اللاعبين المتواجدين في الدوري السعودي للمشاركة في هذه التصفيات فقط.

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