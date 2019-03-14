شكرا لقرائتكم خبر عن هلال آسيا «كامل الأوصاف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تصدر الفريق الهلالي مجموعته «C» بـ6 نقاط، عقب تغلبه على فريق الدحيل القطري بـ3 أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا، وكان هناك تباين كبير بين الأندية السعودية الـ4 التي تمثل الوطن خارجيا ضمن البطولة القارية، إذ وقع في فخ الخسارة كل من «الاتحاد، والنصر، والأهلي»، أمام أندية «الوحدة الإماراتي، ذوب آهن الإيراني، باختاكور الأوزبكي»، فيما حفظ زعيم الأندية السعودية الهلال ماء وجه الكرة السعودية من خلال بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

التغريد الأزرق

نجحت كتيبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال زوران ماميتش برفقة نجوم «الزعيم» في زيارة شباك الدحيل القطري 3 مرات بأهداف متنوعة على طريقتهم التي أسعدت وأمتعت كافة الجماهير الحاضرة في ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب»، إضافة إلى كافة الملايين من المتابعين خلف الشاشة الفضية، الذين أشادوا بالتوهج الكبير والمميز لنجوم الزعيم.

دخل «الزعيم» ضاربا بكل قوته داخل المستطيل الأخضر ليبدد «الظلام» الذي عم الكرة السعودية، بعد السقوط «المدوي» للأندية الـ3، وليرد اعتبارهم، واتسمت كتيبة زوران بالجدية والأداء القتالي ليعوض الإخفاق «المحلي» أمام فريق الوحدة الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي، ويقوم بنثر الفرح على محيا «الشقردية». وبذلك الفوز الجميل والمعنوي للهلال يحقق العلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته الآسيوية، يليه الدحيل القطري برصيد 3 نقاط، ثم العين الإماراتي والاستقلال الإيراني بنقطة لكل منهما.

رباعية في العميد

استبشر الاتحاديون فرحاً عقب الانتصار الآسيوي الأول الكبير والعريض على الريان القطري ضمن الجولة الأولى، والفوز المحلي على الفيحاء، لكن كتيبة المدرب العائد من جديد التشيلي سييرا سقطت برباعية كبيرة من أمام الوحدة الإماراتي الذي اكتسح «النمور» على طريقته وابتسم «أصحاب السعادة» بالفوز الجميل، بالرغم من أن الجماهير الاتحادية تحديدا تأملت أن يواصل فريقها انتفاضته المحلية والقارية، بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ضد الوحدة الإماراتي، لكنه نال هزيمة ثقيلة.

ثلاثية في العالمي

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ماذا يجري للنصر ضمن بطولة دوري أبطال آسيا؟ سؤال تردده جماهير «العالمي» كافة، إذ خسر ثاني مبارياته القارية على التوالي، ففي الجولة الأولى سقط أمام الوصل الإماراتي بهدف دون مقابل، وتلقى في الجولة الثانية «صفعة» من فريق ذوب آهن الإيراني بثلاثية مقابل هدفين، ليتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2019 دون نقاط. وتسلل الخوف والقلق للجماهير خشية التوديع المبكر للبطولة القارية، وهي التي كانت تأمل في تحقيق اللقب. وأكدت الجماهير أن المدرب البرتغالي فيتوريا هو من يتحمل تلك الإخفاقات الآسيوية، ناهيك عن التخبط المحلي في الدوري، رغم أن الفريق نجح في تحقيق الفوز على الاتفاق في الدقائق الأخيرة، وهناك حملة كبيرة من قبل عشاق أصفر العاصمة تصر على أن المدرب غير كفء لقيادة النصر، خصوصا أنه يملك مجموعة كبيرة من النجوم المحليين والمحترفين الأجانب.

تذبذب في القلعة

احتارت جماهير القلعة الأهلاوية مع لاعبي فريقها وتدني مستوياتهم الفنية. ورغم الفوز على السد القطري في الجولة الأولى، إلا أن كتيبة المدرب فوساتي وقعت في فخ الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي الذي كسب الأهلي بهدف دون مقابل، وسط حيرة الجماهير من تقلب مستوى الفريق، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط من الفوز على السد القطري.

مباريات الجولة الـ3

النصر * الزوراء العراقي «الأحد 7 أبريل»

الأهلي * بيرسيوليس الإيراني «الثلاثاء 9 أبريل»

الهلال * استقلال طهران الإيراني «الإثنين 8 أبريل»

الاتحاد * لوكوموتيف الأوزبكي «الثلاثاء 9 أبريل»