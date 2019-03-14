شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة الكرواتية: زوران «OK» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تغزلت الصحف الكرواتية في «ابن موطنها» مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال زوران ماميتش عقب تحقيقه الفوز العريض على فريق الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من مباريات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019. وقالت الصحف الكرواتية إن الخبير الكرواتي زوران نجح مع الهلال في تحقيق الفوز الآسيوي الثاني على التوالي وتصدر مجموعته بـ6 نقاط، دامجا المستوى والنتيجة في آنٍ واحد. وأضافت: «من شاهد هلال زوران آسيويا الذي أبهرنا نحن كإعلام كرواتي قبل الجماهير تغزلت الصحف الكرواتية في «ابن موطنها» مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال زوران ماميتش عقب تحقيقه الفوز العريض على فريق الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من مباريات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019. وقالت الصحف الكرواتية إن الخبير الكرواتي زوران نجح مع الهلال في تحقيق الفوز الآسيوي الثاني على التوالي وتصدر مجموعته بـ6 نقاط، دامجا المستوى والنتيجة في آنٍ واحد. وأضافت: «من شاهد هلال زوران آسيويا الذي أبهرنا نحن كإعلام كرواتي قبل الجماهير السعودية والهلالية، يبصم أن الفريق السعودي، الذي لا زال محافظا على صدارته محلياً وآسيوياً بفضل كثافة النجوم والتكتيك الذي تشربه لاعبو الهلال المحليون والمحترفون الأجانب المميزون خصوصا المهاجم الفرنسي غوميز، قادر على حصد جميع البطولات». وزادت: «يبدو أن زوران قادر على مواصلة الحفاظ على نهجه الفني التكتيكي مع لاعبي الهلال، إذ سبق له أن فعل ذلك مع فريق النصر السعودي، والعين الإماراتي، ونجح في التوهج وتقديم مستويات فنية عالية لكن الأول أقاله وسط معارضة جماهيرية، والثاني لم يكمل معه المشوار رغم النتائج الإيجابية الرائعة التي قدمها مع العين».



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