شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 منافسه قويه على قيادة الهجوم امام جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 عن مواصلة الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته امس، استعدادا للسفر إلى الجزائر غدًا الجمعة، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 منافسة قوية على قياده الهجوم

دخل الثنائى عمر السعيد وخالد بوطيب، فى منافسة قوية على قيادة خط هجوم الزمالك، فى مباراة نصر حسين داى بعدما ظهر عمر السعيد بمستوى جيد عقب عودته للمشاركة كأساسى فى المباراة الماضية أمام جورماهيا الكينى وتسجيله هدفًا وتنفيذه التعليمات المطلوبة من خلال الجهاز الفنى، فيما عاد بوطيب للفريق الأبيض بعد تغيبه عن مباراة جورماهيا لارتباطه بمراسم جنازة والده، ومن المنتظر أن يحسم جروس خلال تدريبات الأيام المقبلة هوية اللاعب من الثنائى الذى سيقود هجوم الفريق فى مباراة نصر حسين داى، التى يكفى الأبيض الفوز بها أو التعادل؛ من أجل الصعود لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.

رسالة جروس للاعبين

وتضمنت أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 عن حديث جروس مع لاعبى الزمالك حول ضرورة التركيز من أول دقيقة حتى صافرة النهاية مثلما حدث فى مباراتى بترو أتليتكو الأنجولى وجورماهيا الكينى، وذلك حتى يخرج الفريق من المباراة بتحقيق الهدف المنتظر وهو الصعود لربع النهائى، كما شدد جروس على ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك أمام الفريق الجزائرى وهو ما امتاز به الفريق الأبيض فى مباراتى بترو أتليتكو وجورماهيا فى أخر جولتين من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 الابيض يعرض محمد ابراهيم للبيع

وجاء ضمن أخبار الزمالك عم استقرار مجلس إدارة النادى، على عرض محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، للبيع فى نهاية الموسم الجارى بعد تلويح اللاعب فى الفترة الأخيرة بامتلاكه عروضًا للرحيل، ما أدى إلى استبعاده من حسابات المشاركة الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفض تمديد عقده لناديه الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فى نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تعثر انتقاله للإسماعيلى.

وألمح مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال تصريحات فى الساعات الماضية إلى رحيل أحد لاعبى خط الوسط بالقلعة البيضاء فى إشارة منه إلى محمد إبراهيم.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ستطلب الفترة المقبلة من محمد إبراهيم، إما الالتزام والتركيز مع الفريق وغلق ملف تلويحه بامتلاكه عروض من عدمه وأن يكون كل تركيزه داخل المستطيل الأخضر، أو إحضار عرضًا والرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن مجلس إدارة الزمالك يرغب فى الحصول على قيمة مادية من تسويق اللاعب خاصة أن عقده سينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التوقيع لأى نادى بشكل حر بشهر يناير المقبل، لذلك سيكون أمام اللاعب خيارا واحدًا فى حالة إبداءه رغبته فى الرحيل بأن يجهز عرضًا للرحيل بنهاية الموسم خاصة أن الاتجاه سيكون عدم تواجده مع قائمة الفريق فى الموسم المقبل.

Advertisements

أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 المستشار يهاجم معتز مطر

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هجومًا عنيفًا إلى معتز مطر عضو الجماعة الإرهابية بسبب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الذى تعرض لانتقادات لاذعه منه.

وجاء ذلك خلال تصريحات المستشار ببرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور أن الأهلى برغم اختلافى مع الخطيب الا انه اسطورة الكرة المصرية وأن علوى مطر لم يلعب فى الأهلى سوى مباراة واحدة فكيف يكون برقبة الخطيب "ياخائن ياعميل".

وتابع أن هناك كانت مباراة فى الأهلى وتحدث الاخوانى عن ما وصفه بحصار النادى من الدولة والأمن ليقوم الأهلى بالرد ببيان رسمى بأنها مباراة.

وقال رئيس الزمالك أن الاخوانى وامثاله يسعون لهدم الدولة المصرية واضاف قائلًا: هناك استغلال لبطولة افريقيا المقبلة لشحن الفتن حتى نشاهد المدرجات مليئة بالدم مرة اخرى.

الزمالك يترقب موقف ساسى من المشاركه امام المقاولين

وفى أخبار الزمالك يوم 14-3-2019 ترقب مسئولو الزمالك الرد الرسمى من الاتحاد التونسى لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، حول إمكانية تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نسور قرطاج والفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

واستدعى الاتحاد التونسى ساسى لمنتخب بلاده لمواجهتى سوازيلاند المحدد لها 22 مارس المقبل، فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى مواجهة الجزائر وديًا، ويحاول مسئولو الأبيض التوصل للحصول على موافقة بتواجد اللاعب التونسى مع الفريق فى مباراة المقاولون العرب، لما يمثله من ركيزة من ركائز الفريق الأساسية.