شكرا لقرائتكم كريم شحاتة يكشف التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام نصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى كريم حسن شحاتة عن التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام نصر حسين داى الجزائرى يوم الأحد المقبل فى ختام مشوار الفريق بدور المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

وأكد كريم شحاته أن الزمالك سيلعب بالطريقة الرسمية له بسبب رغبته فى الاحتفاظ بقوام الفريق وثبات التشكيل الدائم والتى ستعتمد على طارق حامد وفرجانى ساسى فى الوسط، وفى الخلف حمدي النقاز وعبد الله جمعه ومحمود حمدى الونش، ومحمود علاء، وفى الامام يوسف أوباما وحميد أحداد، واحمد زيزو، وعمر السعيد.

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أضاف كريم شحاته أنه هناك دراسة تأمين وسط الملعب بوجود محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد وفرجانى ساسى بدلا من زيزو أو حميد أحداد والاحتفاظ بباقى العناصر الأساسية.

ويلتقى الزمالك بنظيره نصر حسين داى بملعب 5 يوليو يوم الحد المقبل بحثًا عن الانتصار أو التعادل لضمان صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية للمسابقة الشهيرة.