شكرا لقرائتكم الأرجنتين وكولومبيا يستضيفان رسميا كوبا أمريكا 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) ، في اجتماعه مساء الأربعاء في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ، على إقامة بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) بالأرجنتين وكولومبيا وذلك بعد التصديق على قرار رفض إقامة هذه النسخة في الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأمريكي للعبة قدم اقتراحا باستضافة بلاده نسخة 2020 من كوبا أمريكا ولكن الكونميبول رفض إقامتها خارج أمريكا الجنوبية.

وأوضح كونميبول ، في بيان صحفي له مساء الأربعاء ، : "في أكتوبر 2018 ، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب كونميبول بإقامة كوبا أمريكا بنظام دوري جديد كل أربع سنوات يبدأ من 2020 ".

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وأضاف : "(في كانون أول) ديسمبر 2018 ، أرسل كونميبول إلى كونكاكاف (اتحاد كرة القدم بأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) دعوة لمشاركة ستة منتخبات من الكونكاكاف في النسخ الثلاثة التالية من كوبا أمريكا لكن الدعوة رفضت".

وأكد البيان : "العرض المقدم مؤخرا من الاتحاد الأمريكي للعبة والذي يقترح إقامة بطولة جديدة في نفس المواعيد (بين يونيو ويوليو) وأن تقام في الولايات المتحدة يعني أن كونميبول سيتخلى عن البطولة الأصلية ويتجاهل تاريخها الممتد على مدار 103 أعوام".

وكذلك ، وافق كونميبول على اختيار الأرجنتين وكولومبيا لاستضافة كوبا أمريكا 2020 بالتنظيم المشترك.