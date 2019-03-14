شكرا لقرائتكم أحمد الطيب: قناة الأهلى تعمدت تسريب اشاعة طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المعلق الرياضى الكبير أحمد الطيب ان الحرب التى تعرض لها عقب تعليقه على مباراة الزمالك وتغزله بأرقام النادى كأكثر الأندية التى حققت بطولات فى الموسم الواحد، أن الوسط الرياضى بحاجة الى وقفة الى بعض المتربصين باستقرار الرياضة المصرية بشكل عام.

أضاف احمد الطيب فى تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور ان قيام النادى الأهلى بنشر خبر طارق حامد واشاعة العينة الايجابية من أحمد فوزى محلل قناة الأهلى مشيرًا الى أنها حرب ممنهجة.

وقال الطيب أن احمد فوزى حارس الاهلى وبتروجت السابق قام خلال تواجده بقناة الاهلى بالحديث عن تعاطى أحد لاعبى الزمالك لترامادول ومنشطات خلال مباراة جورماهيا الكينى فى مسابقة الكونفيدرالية.