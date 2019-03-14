شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019 الدون يتصدر الصحف الايطالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء ضمن أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019 حديث نجم يوفنتوس الإيطالى الذى عقب المباراة التى قاد فيها اليوفى للدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق الفريق الإيطالى فوزاً كبيراً على أتليتكو مدريد الإسبانى بثلاثة أهداف دون مقابل.

أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019: لم نفز بشئ حتى الان

وقال الأسطورة البرتغالية فى تصريحات تلفزيونية "انه يوم مميزة، لم نفز بشيء حتى الان ولكننا نشعر بالفخر".

وأضاف رونالدو خلال تصريحات عقب المباراة "اليوفى تعاقد معى لمساعدته فى مثل هذه المباريات، كان يجب أن تكون ليلة مميزة للجماهير، قدمنا مباراة رائعة على كافة الأصعدة وهذا الأهم، تلك هى عقلية بطولة دورى أبطال أوروبا".

واستمر فى حديثه قائلاً: "نشعر بالفخر الكبير لما حققناه، لهذا السبب جئت ليوفنتوس لمثل تلك المباريات، مباراة رائعة قدمها الفريق بشكل عام".

وأتم حديثه قائلاً: "لنذهب خلال مراحل أبعد خلال الفترة المقبلة، أتلتيكو فريق صعب للغاية، لكننا أصعب منهم، البطولة مازالت طويلة، ونأمل فى الوصول أكثر وأكثر للأمام".

أتلتيكو مدريد يودع دورى ابطال للمرة الخامسة امام رونالدو

وجاء ضمن أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019 تسجيل الدون هاتريك قاد يوفنتوس للفوز 3/0 والعبور لربع نهائى دورى الأبطال بعدما عوض الخسارة ذهابا بنتيجة 2/0 فى مدريد.

وفى آخر 6 نسخ من البطولة ودع أتلتيكو مدريد دورى الأبطال 5 مرات عند مواجهة رونالدو، وجاءت البداية فى 2013/2014 عندما توج ريال مدريد باللقب على حساب أتلتيكو مدريد فى المباراة النهائية.

وفى 2014/2015 ودع أتلتيكو مدريد البطولة من ربع النهائى أمام ريال مدريد بمشاركة رونالدو.

2015/2016 خسر أتلتيكو النهائى مجددا أمام ريال مدريد بمشاركة رونالدو.

2016/2017 ودع أتلتيكو البطولة من نصف النهائى بمشاركة رونالدو.

2018/2019 سجل كريستيانو رونالدو هاتريك أطاح بأتلتيكو من ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

Advertisements

الدون يتصدر الصحف الايطالية

وجاءت ضمن أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019 تصدر البرتغالى نجم فريق يوفنتوس الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة صباح امس،الأربعاء، بعد قيادة السيدة العجوز إلى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا بثلاثية أمطر بها شباك أتلتيكو مدريد فى إياب ثمن نهائى البطولة، مساء الثلاثاء.

فكتبت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عنوان رئيسى لها، :"غضب رونالدو...يوفنتوس وكريستيانو فوز مجنون على أتلتيكو 3-0 وتأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا".

وأضافت الصحيفة، :"ثلاثية من الأسطورى رونالدو" ثم ذكرت تصريحاته الذى قال فيها :" أنا هنا من أجل هذا"، ثم تتحدث عن أليجرى وتصفه بالساحر وبيرنارديسكى بالسوبر.

فيما وصفت "توتو سبورت" رونالدو وكتبت "المريخي" ثم قالت فى عنوان قصير، :" يوفنتوس هائل.. قلب النتيجة على أتلتيكو بثلاثية رائعة من رونالدو..البيانكونيرى فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا..يوم الجمعة القرعة".

وتحدثت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت" عن كريستيانو رونالدو ووصفته أيضاً بـ "الوحش" وقالت، :" الاسطورى كرستيانو رونالدو يقلب نتيجة أتلتيكو مدريد بثلاثية ويقود يوفنتوس إلى ربع النهائي".

رونالدو يرفع رصيده لـ 8 هاتريك فى دورى الابطال

ضمن أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019 عن رفع الدون رصيده إلى 8 هاتريك فى دورى أبطال أوروبا ليواصل تحطيم الأرقام القياسية بعدما رفع رصيده إلى 124 هدف فى البطولة عزز بها صدارته لهدافى المسابقة عبر التاريخ.

وأصبح رونالدو أول لاعب فى تاريخ دورى الأبطال يسجل 2 هاتريك ضد نفس الخصم، بعدما سبق له هز شباك أتلتيكو بثلاثية فى الموسم قبل الماضى عندما كان فى ريال مدريد.

وعادل كريستيانو رونالدو رقم ميسى صاحب 8 هاتريك فى دورى أبطال أوروبا، ليبقى الثنائى الأسطورى على القمة بفارق كبير عن أقرب منافسيهما.

أخبار كريستيانو رونالدو يوم 14-3-2019 دموع جورجينا بعد الهاتريك

انهمرت جورجينا رودريجيز، صديقة أسطورة الكرة البرتغالى وأيقونة نادى يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، فى نوبة بكاء بعد أن سجل الدون 3 أهداف مساء الثلاثاء، ولم تستطع جورجينا إيقاف الدموع بعد أن سجل رونالدو الهدف الثالث فى الدقيقة 85 لتدخل فى نوبة بكاء، فخورة بما حققه البرتغالى بقيادة فريقه إلى ربع نهائى أبطال أوروبا.