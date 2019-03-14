شكرا لقرائتكم صلاح ثانى أغلى لاعب فى أبطال أوروبا بعد الاطاحة بمبابى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى ثانى أغلى لاعب فى بطولة أوروبا للأندية الأبطال بعد الانجليزى هارى كين أغلى لاعب فى المسابقة القارية فى دور الثمانية الذى حسم التواجد فيه فريقى الريدز وبرشلونة بعد الفوز على بايرن ميونخ وليون على التوالى.

وتصل القيمة التسويقية لمحمد صلاح وفقًا لمركز الدراسات الرياضية السويسرىcies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى للعبة "فيفا" ما يزيد عن 185 مليون يورو خلف هارى كين صاحب الـ195 مليونا، وابتعد اغلى لاعب فى العالم خلال الفترة الحالية كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان من البطولة وبالتالى من قائمة أغلى اللاعبين بها.

وللمصادفة فإن ثالث أغلى لاعب فى البطولة أيضًا جاء من الدورى الانجليزى وهو رحيم استرلينج الذى يأتى خلف محمد صلاح بفارق مليون يورو بواقع 184 مليونًا، بينما جاء الساحر ليونيل ميسى فى المرتبة الرابعة بواقع 164 مليونا.