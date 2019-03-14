شكرا لقرائتكم طارق يحيى: تعرضت للظم فى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى الأسبق لسموحة أنه تعرض للظلم بالنادى الساحلى خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية.

أضاف طارق يحيى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الاعلامى سيف زاهر أنه والبرغم من احترامه للمهندس فرج عامر رئيس النادى الا انه تولى المهمة قبل مباراة مهمة للفريق أمام بتروجت بأربعة أيام فقط.

أوضح طارق يحيى ان سبب الخسارة من بتروجت لعدم درايته بالخلفيات الموجودة بالفريق بخلاف كرة القدم.