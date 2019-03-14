شكرا لقرائتكم الأهلى مكذباً التقارير الجزائرية : لا أزمة فى حراسة المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للنادى الأهلي ثقته في حُراس المرمى الذين يدافعون عن عرين المارد الأحمر فى الفترة الحالية وعدم المعاناة من أزمة في هذا المركز كما تزعم التقارير الإعلامية الجزائرية التى تحاول حالياً التأكيد على أن الفريق يعاني من أزمة في حراسة مرمى الفريق عقب إصابة محمد الشناوي ومن قبله شريف إكرامي.

ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري بعد غد ، السبت، ببرج العرب في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن حالة محمد الشناوي جيدة ومُطمأنة ، موضحاً أن الحارس سيكون جاهز بنسبة كبيرة لدخول قائمة مباراة الساورة، موضحاً أن "الورم" الذى عانى منه الشناوي عقب إصابته في مباراة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة بدأ يتلاشى تدريجياً كما أن الحارس خاض اليوم برنامج تأهيلي في "الجيم" ليقترب من التواجد في قائمة الفريق لخوض مباراة شبيبة الساورة السبت المقبل ببرج العرب في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي لا يُعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى فقد شارك على لطفي في مباراة فيتا كلوب الأخيرة بديلاً للشناوي وقدّم مستوى جيد وكان عند حُسن ظن الجهاز الفني وظهر بشكل مُتميّز رغم مشاركته المفاجئة وبعد طول غياب وهو ما يؤكد أن أي حارس يُشارك مع الفريق يكون مؤهل فنياً ومعنوياً للدفاع عن عرين الأهلي.

وطمأن مدير الكرة جماهير الفريق بشأن جاهزية اللاعبين لمباراة شبيبة الساورة ، موضحاً أن الجميع في حالة فنية جيدة ولديهم هدف واحد وهو الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية كأول المجموعة وأستمرار مشوار الفوز ببطولة أفريقيا