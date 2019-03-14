بطولة المغرب: هزيمة تاريخية لنهضة بركان أمام ضيفه الرجاء البيضاوي

اسماء السيد - الرباط : سجل فريق نهضة بركان نتيجة مخيبة، الأربعاء، على أرضه، بسقوطه أمام مستضيفه الرجاء البيضاوي بسبعة أهداف لثلاثة، وذلك برسم الجولة الـ21 من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم.

وتقدم نهضة بركان في نتيجة المقابلة التي أدارها الحكم رضوان جيد، منذ الدقيقة السادسة عبر بكر الهلالي، قبل أن يعادل للرجاء الرياضي زكرياء حدراف في الدقيقة العاشرة. وعاد نهضة بركان للتسجيل في الدقيقة الـ14 عن طريق لابا كودجو، قبل أن تتلقى شباكه ستة أهداف تعاقب على تسجيلها كل من زكرياء حدراف في الدقيقة 49 وبدر بانون في الدقيقة 57 وزكرياء حدراف في الدقيقة 59 وعمر بوطيب في الدقيقة 64 ثم البديل محسن ياجور في الدقيقتين 71 و87، فيما سجل للفريق المستضيف هدفه الثالث عبد الله محمد في الدقيقة 84.

وبنتيجة هذه المواجهة، يكون الرجاء البيضاوي قد رفع رصيده إلى النقطة 31 في الرتبة الثانية مع مباراتين مؤجلتين، خلف غريمه الوداد البيضاوي المتصدر بـ48 نقطة. فيما تجمد رصيد نهضة بركان عند النقطة الـ27 في الرتبة التاسعة.

وكان الفريق البيضاوي قد سجل نتيجتين مخيبتين أمام الفريق البركاني، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث سقط أمامه على أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط بأربعة أهداف لاثنين، قبل أن يتعادلا في لقاء العودة ببركان بصفر لمثله، الشيء الذي ساهم في تأهل نهضة بركان إلى دوري نهائي المسابقة وقلص من حظوظ الرجاء، كحامل للقب المسابقة القارية، في مواصلة مشوار المنافسة.

وتنتظر الرجاء مباراة حاسمة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، أمام مستضيفه أوطوهو ضويو الكونغولي لحساب آخر دور من منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث يحتاج إلى نتيجة الفوز وانتظار سقوط أو تعادل حسنية أغادير أمام ضيفه نهضة بركان، متصدر المجموعة، والذي ضمن تأهله إلى دور ربع نهائي المسابقة منذ الجولة ما قبل الأخيرة.