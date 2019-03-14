شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحاول العودة للانتصارات على حساب طهطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد ملاعب دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث في الثالثة عصرا انطلاق مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الذي يشهد منافسة حامية الوطيس سواء علي بطاقات الصعود أو الهروب من شبح الهبوط .

في المجموعة الأولي يخرج أسوان المتصدر برصيد 48 نقطة لمواجهة طهطا فى لقاء صعب لأبناء مجدى عبدالعاطى الذى يحاول العودة للانتصارات لحسم مسألة الصعود بعدما فشل فى تحقيق الفوز فى اللقاءين الأخيرين ، بينما يلتقى بنى سويف مع تليفونات بنى سويف فى ديربى خاص يسعى فيه أبناء محمد يوسف لمواصلة الإنتصارات للضغط على أبناء الجنوب من جديد .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى الفيوم مع مركز شباب ناصر ملوي ، والنصر للتعدين مع ديروط ، فيما سيواجه الإعلاميين خارج ملعبه الوليدية بينما يشهد استاد المنيا مباراة قمة بين المنيا والألمونيوم .