شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى تاسع جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، لقاءات مهمة فى إطار الجولة التاسعة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 م 2019 .
و تشهد هذه الجولة ، مواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأوليمبى، طلائع الجيش مع الأهلى، سبورتنج مع الزمالك و سموحة مع الجزيرة .
بينما تقام الجولة العاشرة غدا الجمعة ، بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الأوليمبى، هليوبوليس مع الأهلى، سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع الجزيرة .
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