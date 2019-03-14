شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى تاسع جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، لقاءات مهمة فى إطار الجولة التاسعة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 م 2019 .

و تشهد هذه الجولة ، مواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأوليمبى، طلائع الجيش مع الأهلى، سبورتنج مع الزمالك و سموحة مع الجزيرة .

بينما تقام الجولة العاشرة غدا الجمعة ، بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الأوليمبى، هليوبوليس مع الأهلى، سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع الجزيرة .