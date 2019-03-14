طارق يحيى: تعرضت للظلم فى سموحة ورفضت عروض خارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح طارق يحيى نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تعرض للظلم خلال فترة توليه تدريب فريق سموحة السكندرى . وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الاعلامى سيف زاهر أن الامور الفنية لفريق سموحة تحتاج الى تغير كبير ولا أمتلك الوقت لتصحيح هذة الاخطاء بسبب ضغط المباريات خلال هذة الفترة . Advertisements وأشار طارق يحيى أنه قدم أعتزار خلال الفترة المقبلة على العروض التى تقدمت له لتدريب بعض الفرق العربية مفضلا الراحة خلال هذا الموسم والبداية من الموسم المقبل .

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