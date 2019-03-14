شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابلا لـ"مشجع كينى": اتجمعنا على حب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرازق شيكابلا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لمشجع كينى يشجع فريق الزمالك و شيكابلا وحصولة على تشرت الزمالك . وجاء شيكابلا معلقا على الفيديو قائلا " حب الزمالك هو اللي عليه اتجمعنا " . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شيكابلا لـ"مشجع كينى": اتجمعنا على حب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.