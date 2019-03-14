تصريحات اليوم.. رسالة أبو تريكة لصلاح.. وحقيقة خلاف رمضان ولاساراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات ليوم الأربعاء.

سام مرسي لـ"الخليج 365": أتطلع لخوض "أمم أفريقيا" مع المنتخب

أكد سام مرسي، قائد نادي ويجان الإنجليزي، لاعب منتخب مصر، أنه يتطلع لخوض تجربة التواجد في كأس أمم أفريقيا 2019 مع الفراعنة، خلال شهر يونيو المقبل.

لاعب ليفربول السابق: ماني مفتاح صلاح للتألق

أوضح جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق، أن بإمكان نجم الريدز محمد صلاح على العودة للتألق من جديد في ظل غيابه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.

أبو ريدة : مصر جاهزة لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية

أثنى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، على الاستعدادات التي تمت لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في شهر يونيو المقبل في مصر، مؤكدا أن مصر جاهزة لتنظيم هذه النسخة الاستثنائية من لبطولة القارية لأنها تقام لأول مرة صيفا وبحضور 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا .

Advertisements

قبل مواجهة البايرن.. تريزيجيه يوجه رسالة لصلاح

وجه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي، رسالة لنجم ليفربول وزميله في المنتخب الوطني محمد صلاح قبل مواجهة الريدز المرتقبة أمام ليفربول.

نادر شوقي يوضح حقيقة خلاف رمضان صبحي مع لاسارتي

قال نادر شوقي، وكيل أعمال لاعب الأهلي، رمضان صبحي، إن اللاعب لم يطلب الرحيل عن القلعة الحمراء، نافيًا وجود أي مشاكل بينه وبين مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

محمد أبوجبل يتحدث لمصراوي عن.. مفاوضات الأهلي والزمالك.. والانضمام للمنتخب

استطاع محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، أن يلفت الأنظار إليه خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، الأمر الذي جعله محل اهتمام عدد من الأندية داخل البطولة المحلية، خاصة بعد انضمامه لمنتخب مصر.

أبو تريكة يخرج عن صمته ويعلق على أزمة صلاح

دافع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الهجوم الذي تعرض لها بسبب تصريحاته الأخيرة.