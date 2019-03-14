تقرير.. احتلال إنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. وخفوت إسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تأهلت كل الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى ربع النهائي، لتمثل نسبة 50% من فرق البطولة التي نجت من الأدوار السابقة واستمرت في المنافسة حتى الآن.

البداية كانت بتأهل توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد بفوزهما على بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بمجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الستة عشر.

ثم جاء السيتي ليلحق بمواطنيه بتفوق كاسح على شالكه الألماني (10-2) بفوزين ذهاباً وإياباً، قبل أن يكمل ليفربول أضلاع المربع الإنجليزي في ربع النهائي الأوروبي.

ليفربول تغلب على بايرن ميونيخ في ألمانيا (3-1) ليواصل مغامرته الأوروبية مع مواطنيه في دور الثمانية، وينتظر القرعة التي قد تضعه مع فريق إنجليزي من الثلاثة الأخرين المتأهلين رفقته.

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دور الثمانية شهد خفوت إسباني بعد خروج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ولم يفلت سوى برشلونة فقط من الدولة التي عرفت السيطرة على اللقب مؤخراً وعلى الأدوار الإقصائية.

ألمانيا فقدت كل أسلحتها في دور الستة عشر بخروج دورتموند وبايرن ميونيخ وشالكه، وجميعهم ودعوا المسابقة بسبب الأندية الإنجليزية المتوهجة في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وتشارك هولندا بمفاجآة البطولة حتى الآن فريق أياكس الذي هزم حامل اللقب (ريال مدريد) في أخر ثلاث مسابقات بنتيجة (4-1) في سنتياجو بيرنابيو.

بورتو ممثل وحيد للبرتغال بين العمالقة الثمانية، ويوفنتوس عاد للحياة مجدداً بثلاثية رونالدو ليجد لنفسه مكاناً في ربع النهائي.

وتنتظر أندية ربع النهائي القرعة يوم الجمعة المقبل، حيث لا توجد أي محاذير أو شروط هذه المرة، ويمكن لأندية إنجلترا أن تصطدم ببعضها بعد أن جنبتهم القرعة المواجهة في ثمن النهائي.