ميسي يتغزل في رونالدو.. ويتحدث عن منافسي ربع النهائي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أثنى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد قيادة الأخير لفريقه للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وسجل رونالدو ثلاثية إعجازية في عودة يوفنتوس القوية على ملعب أمام أتليتكو مدريد بعد الخسارة ذهابا بهدفين نظيفين.

وقال ميسي في تصريحات لقناة بي ان سبورتس، عقب مباراة برشلونة وليون، رونالدو استطاع عزف أمسية سحرية بتسجيله ثلاثة أهداف.

وأضاف ميسي: "يوفنتوس استحق الفوز بقيادة رونالدو، الذي قدم أداءً رائعا.

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وسجل ميسي هدفا من ضربة جزاء ضمن خماسية برشلونة في مرمى ليون بإياب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعب الكامب نو.

وعن مواجهات دور الثمانية لدوري الأبطال، والقرعة المنتظرة، قال ميسي إن كل المباريات ستكون صعبة، في ظل وجود 8 فرق متميزة.

وأضاف: "ليس هناك فريق أفضل من الأفضل، كل الفرق قوية، أياكس متألق بفضل شبابه الذين لا يخشون شيئا، وليفربول الذي أثبت قوته أمام بايرن، ومان سيتي المتواجد بقوة".

وتقام قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا.