فيديو.. ماني وميسي يتنافسان علي لقب أجمل أهداف ثمن نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للقب الأفضل في جولة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح 4 أهداف يتنافسون على لقب أجمل أهداف الجولة. وجاءت قائمة الأهداف على النحو التالي: هدف ساديو ماني مع ليفربول أمام بايرن ميونيخ الألماني هدف ليونيل ميسي مع برشلونة أمام ليون الفرنسي Advertisements هدف تاديتش مع أياكس أمام ريال مدريد هدف شون مع أياكس أمام ريال مدريد

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