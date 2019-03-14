تعرف على موعد وتفاصيل قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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حسم فريقا برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب أولمبيك ليون الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.
وتأتي قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق المتأهلة لهذا الدور بـ8 فرق، من دور الـ16 عقب مواجهات نارية شهدت خروج عددًا من الفرق الكبرى، وتكرار سيناريو الريمونتادا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء قرعة ربع نهائي ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل 8 أندية لربع النهائي، حيث تجرى القرعة يوم الجمعة المقبل.
وبالتفصيل تقام القرعة يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مارس 2019، في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للقاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.
ويشارك في هذا الدور 8 أندية تأهلت من دور الـ16، وهم: برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، بورتو، أياكس أمستردام.
ولأول مرة منذ عام 2012، سوف يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي المحتمل للأبطال في نفس التوقيت.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تغييرًا في نظام قرعة دور ربع نهائي
ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي، مباريات الذهاب يومي 9-10 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16-17، بينما ستلعب مباريات الدور نصف النهائي، الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو والإياب يومي 7-8 مايو، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.
يذكر أنه لا توجد أي قيود على القرعة، أي أنه يمكن أن يتواجه فريقان من دولة واحدة في ربع النهائي، أو يلتقي فريقان سبق وتواجها في دور المجموعات.
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