مدرب بايرن ميونيخ: نستحق الخسارة امام ليفربول احد اقوي الفرق في اوروبا

ابدي الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ حزنه بعد الخسارة بثلاثية امام ليفربول علي ملعبه ووسط جماهيره في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا . وقال كوفاتش : " لقد اوقعتنا القرعة أمام منافس قوي، علينا ان نهنئ ليفربول ويورجن كلوب علي تأهلهم لربع النهائي " . أمام منافس قوي، علينا ان نهنئ ليفربول ويورجن كلوب علي تأهلهم لربع النهائي " . وأضاف : " لقد كانوا الطرف الافضل في مباراتي الذهاب والاياب ، نحن نستحق الخسارة بكل تأكيد، ليفربول احد فرق المقدمة في اوروبا حالياً، لقد اظهروا لنا حدود قوتنا حالياً داخل الملعب " . واكمل : " حاولنا تنويع أسلوبنا في اللعب اثناء المباراة لكن ليفربول كان منظماً ورائعاً للغاية " .

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