بعد تأهل برشلونة.. ميسي يعلق على هاتريك كريستيانو رونالدو

أشاد ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بنجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، متحدثًا عن أدائه في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد.
وقال ميسي في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: " تعقدتالمباراة قليلاً عندما استقبلنا الهدف من كرة ثابتة، كان هناك دقائق من المعاناة، ولكن عندما أصبحت النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بقى كل شيء هادئًا".
وقال ميسي متحدثًا عن كريستيانو رونالدو: "كريستيانو ويوفنتوس كانا مثيران للإعجاب بالأمس، أعتقدت أن أتلتيكو سيكون أكثر قوة، لكن كانت ليلة سحرية ليوفنتوس ورونالدو بتسجيله هاتريك رائع".
وأختتم ميسي: “يجب أن نذهب بهدوء لأي خصم سوف نلعب ضده، والاستعداد جيدًا، لأن الاصعب سيأتي الآن".
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