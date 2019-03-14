كلوب يعدد سلبيات ليفربول رغم تخطي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه ليفربول الإنجليزي على بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية مقابل هدف في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أبدى استياءه من بعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو فريقه أثناء المباراة.

وعلق "كلوب" في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة الريدز

أمام بايرن على أخطاء لاعبيه قائلاً: "سنخسر جهود روبرتسون للإيقاف في مباراة الذهاب بربع النهائي لقد ارتكب خطأ ساذجاً للغاية".

وأضاف: "لكن في النهاية هو لاعب شاب وسيكتسب المزيد من الخبرة مع الوقت، علينا ألا نكون قلقين من مثل هذه الأمور".

وقال كلوب: "لقطة الهدف الأول الذي سجلناه بالخطأ في مرمانا، احتاج لمشاهدة هذه اللقطة ألف مرة، لقد دافعنا بشكل جيد اليوم، وهو ما لم نقم به في مبارياتنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال هذا الموسم".

وأشار كلوب إلى إصابة هندرسون قائد الفريق، قائلاً : "لقد تعرض هندرسون لالتواء في كاحل القدم، نأمل ألا يكون الأمر خطيراً، ليس أمراً جيداً أن تخسر أحد تبديلاتك في وقت مبكر من عمر المباراة".