ليفربول يتعرض لضربة موجعة بعد تأهله لربع نهائي دوري الأبطال

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي الذي ضم المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، لضربة موجعة خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني، مساء أمس الأربعاء، حيث يفقد ظهيره الأيسر أندري روبرتسون في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "أكسبريس" الإنجليزية، أن ليفربول سيخسر جهود ظهيره الأيسر المتألق أندري روبرتسون في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وقد حصل روبرتسون على بطاقة صفراء في الدقيقة 92

أمام بايرن ميونيخ، وهي البطاقة الصفراء الثالثة له في دوري الأبطال، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة مع الريدز.

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على

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ملعب استاد أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.

سجل ثلاثية ليفربول كلا من: ساديو ماني هدفي الريدز (الأول والثالث) في الدقيقتين (26 و84)، وسجل الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة (69).

بينما أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة (39).

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ على ملعب أنفيلد في إنجلترا، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

على أن تقام القرعة يوم الجمعة المقبل حيث تأهل رفقة ليفربول كلا من: برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي، بورتو، أياكس.