مدرب ليفربول يتحسر علي فرصة محمد صلاح الضائعة امام بايرن ميونيخ

اكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي علي سعادته بتخطي عقبة بايرن ميونيخ الالماني والتأهل لربع نهائي دوري ابطال اوروبا .

وقال كلوب في تصريحات عقب نهاية اللقاء: " اليوم دافعنا بشكل جيد، نحن لم نلعب بهذه الجودة في الدفاع في كل مبارياتنا

بدوري الابطال هذا الموسم، لكننا لعبنا بشكل يد دفاعياً اليوم " .

وأضاف : " " نجحنا ف تسجيل ثلاثة اهداف في لقاء اليوم وكان يمكننا ان نسجل الهدف الرابع الا ان محمد صلاح

اهدر الفرصة " .

وأكمل : " في مباريات كهذه دائماً ماتحدث بعض الاخطاء، لكن عليك الا تفقد تركيزك باللقاء، وانت تسيطر علي الامور داخل الملعب " .

وعلق كلوب علي هدف فان دايك قائلاً: " هو لاعب مؤثر في الضربات الثابتة، دائما مايشكل خطورة كبيرة ، لقد اعطانا هدفه الثاني دفعة كبيرة علي ارض الملعب " .