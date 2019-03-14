نجح فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد أليانزأرينا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.
وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ كاملة وصنع الهدف الثالث لساديو ماني.
سجل ثلاثية ليفربول كلا من: ساديو ماني هدفي الريدز (الأول والثالث) في
بينما أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة (39).
وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ على ملعب أنفيلد في إنجلترا، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
شاهد ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال
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