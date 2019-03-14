حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره أولمبيك ليون الفرنسي، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد كامب نو، في إياب دور الــ16 من بطولة دوري

أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف برشلونة عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، وجيرارد بيكيه في الدقيقة

81، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 86.

بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد، لوكاس توسارت في الدقيقة 58.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وليون قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في فرنسا.

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ليتأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شاهد ملخص وأهداف مباراة برشلونة وليون في دوري الأبطال