مدافع ليفربول: هدفي أمام بايرن ميونيخ لحظة رائعة لن أنساها

أعرب الهولندي فان دايك قلب دفاع ليفربول عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف في مباراة الإياب التي

أقيمت على ملعب اليانز أرينا.

وقال فان دايك: "حضرنا إلى ميونيخ ونحن نعلم صعوبة المهمة بعد التعادل السلبي على ملعبنا في مباراة الذهاب

" .

وأضاف: "استطعنا أن نعقد عليهم الأمور ونجحنا في الفوز ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وعلق نجم الريدز على هدفه في شباك بايرن ميونيخ قائلاً: "لقد كانت لحظة رائعة لن أنساها، أنا سعيد للغاية بمساعدة فريقي على تحقيق الفوز " .