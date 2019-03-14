أعرب الهولندي فان دايك قلب دفاع ليفربول عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف في مباراة الإياب التيأقيمت على ملعب اليانز أرينا.
وقال فان دايك: "حضرنا إلى ميونيخ ونحن نعلم صعوبة المهمة بعد التعادل السلبي على ملعبنا في مباراة الذهاب
وأضاف: "استطعنا أن نعقد عليهم الأمور ونجحنا في الفوز ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي".
وعلق نجم الريدز على هدفه في شباك بايرن ميونيخ قائلاً: "لقد كانت لحظة رائعة لن أنساها، أنا سعيد للغاية بمساعدة فريقي على تحقيق الفوز " .
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع ليفربول: هدفي أمام بايرن ميونيخ لحظة رائعة لن أنساها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.