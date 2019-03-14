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رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم فان دايك أمام بايرن ميونيخ ؟

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نجح فريق في تحقيق الفوز على فريق بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأليانز ارينا، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة .

وسجل فان دايك الهدف الثاني للريدز من رأسية رائعة في شباك الحارس الألماني مانويل نوير في الشوط الثاني من المباراة.

وجاءت أرقام ‏فان دايك ضد بايرن ميونخ :-

- هدف 

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- اسيست

- 3/3 التغلب بالكرة الهوائية

- 5 مرات خلص الكرة

- 100% نسبة قطع الكرة

- 85% نسبة التمريرات الصحيحه

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الكلمات الدلائليه
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