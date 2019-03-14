رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم فان دايك أمام بايرن ميونيخ ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم فان دايك أمام بايرن ميونيخ ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأليانز ارينا، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل فان دايك الهدف الثاني للريدز من رأسية رائعة في شباك الحارس الألماني مانويل نوير في الشوط الثاني من المباراة.

وجاءت أرقام ‏فان دايك ضد بايرن ميونخ :-

- هدف

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- اسيست

- 3/3 التغلب بالكرة الهوائية

- 5 مرات خلص الكرة

- 100% نسبة قطع الكرة

- 85% نسبة التمريرات الصحيحه