رياضة | تعليق مثير من كلوب على هدف ماني في شباك بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كلوب على هدف ماني في شباك بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول في تحقيق الفوز على فريق بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأليانز ارينا، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏كلوب في تصريح صحفية عقب المباراة : " هدف ساديو ماني الاول في شباك بايرن ميونيخ علي مشاهدته 500 مره، هدف رائع للغاية".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة 0-0 على ملعب الانفيلد بين فريقي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.