رياضة | برشلونة يتأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ12 على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ12 على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل برشلونة الإسباني، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف برشلونة كل من، ليونيل ميسي "هدفين"، وكوتينيو، وجيرارد بيكيه، وعثمان ديمبيلي، وجاء هدف ليون عبر اللاعب لوكاس توسارت، ليصعد الفريق الكتالوني للدور ربع النهائي خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وتعتبر هذه المرة رقم 12 علي التوالي التي يتأهل فيها برشلونة للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وخلال الـ11 مرة السابقة، حصد الفريق الكتالوني اللقب 3 مرات أعوام 2009، 2011، 2015، بينما ودع البطولة من الدور نصف النهائي أعوام 2008، 2010، 2012، 2013.

وفشل برشلونة في تجاوز الدور ربع النهائي خلال السنوات الأخيرة منذ 2009 وحتي الآن 4 مرات أعوام، 2014، 2016، 2017، 2018.

هل ينجح الفريق الكتالوني في تجاوز دور الثمانية بالموسم الحالي ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري، أم يواصل إخفاقه للعام الرابع على التوالي ويودع البطولة من هذه المرحلة؟