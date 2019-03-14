رياضة | فان دايك: سعيد جدًا لمساهمتي في هذا الانتصار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك: سعيد جدًا لمساهمتي في هذا الانتصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فان دايك نجم ليفربول عن سعادته بالمساهمة في فوز فريقه على بايرن ميونخ والاطاحة به من دوري أبطال أوروبا وذلك عقب الفوز على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية عقب المباراة : "هدفي اليوم كان لحظة رائعة لن أنساها، سعيد جداً لمساهمتي في هذا النصر المهم".

واختتم فان دايك تصريحاته قائلاً : "أتينا هنا ونحن نعلم بصعوبة الأمر، استطعنا أن نعقد الأمور عليهم ونحصد التأهل".