رياضة | برشلونة يواصل سلسة اللاهزيمة على الكامب نو في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواصل سلسة اللاهزيمة على الكامب نو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة رقما قياسيا في المباراة الذي فاز بها، على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب الكامب نو، في إطار منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وأصبح نادي رشلونة أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يلعب 30 مباراة متتالية دون أن يخسر على أرضه في البطولة الأوروبية (27 فوز و 3 تعادل).

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من الشوط الأول، قبل أن يعزز كوتينهو النتيجة بالهدف الثاني في شباك أولمبيك ليون.

واحرز لوكاس هدف ليون الوحيد في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، وعاد ميسي ليسجل الهدف الثالث في شباك الفريق الفرنسي، واختتم بيكيه النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81 من اللقاء.