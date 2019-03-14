رياضة | ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي برشلونة على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ميسي لاعب البارسا اول لاعب يشارك بـ 4 اهداف في لقاء بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع هدفين في اللقاء.

وتأهل نادي برشلونة إلى الدوري الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح بالفريق الفرنسي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.