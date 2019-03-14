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رياضة | ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال هذا الموسم

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فاز نادي على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة .

وأصبح ميسي لاعب البارسا اول لاعب يشارك بـ 4 اهداف في لقاء بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع هدفين في اللقاء.

وتأهل نادي برشلونة إلى الدوري الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح بالفريق الفرنسي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

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