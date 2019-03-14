رياضة | 20 لاعبا في قائمة إف سي مصر لمواجهة بورتو السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة إف سي مصر لمواجهة بورتو السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام "محمد صلاح" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر بالإعلان عن قائمة الفريق التى ستواجه فريق بورتو السويس غدآ ضمن الجوله ال22 من منافسات دورى القسم الثانى .

وضمت القائمة كل من ( سعيد فتحي ، وأسامة رجب ، وإبراهيم أبو الريش ، ومصطفي حجاب ، وعلاء عطا ، وهشام عبد الحميد ، وويلس ، ومحمد السيد ميخا ، وحميدة على ، ومحمد سمارة ، وأحمد عجلة ، وأحمد الصعيدي ، ورضا الويشي ، وإبراهيم فاضل، وأحمد ربيع ، ومصطفي سلطان ، وأحمد علي كاستيلا ، ومحمود اسماعيل رامبو ، ووليد توفيق ، وأحمد محسن).

ويغيب عن اللقاء غدآ كل من أحمد سعد ومحمد العديسي للإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث ، وبدوي عاشور للإصابة.

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فاز أف سى مصر فى مباراتة بالجوله الماضيه على فريق القناة بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ، وقد أحرز أهداف نادى مصر مصطفى سلطان هدفين ، ووهشام عبد الحميد ، ورضا الويشى ، وويلس هدف لكل منهم .

وخسر فريق بورتو السويس أمام المريخ بهدف دون رد فى المبارة الجولة الماضية .

والجدير بالذكر ان نادى مصر فاز على فريق القومى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما السبت الماضى إستعدادآ لمواجهة بورتو غدآ ، وقد أحرز الرباعية كل من( مؤمن محسن ومحمود اجوجو وأحمد كاستيلا وأحمد محسن) .

يحتل نادى مصر المركز الثانى برصيد ٤٠ نقطة ، بينما يحتل فريق القناة المركز الثالث برصيد ٣٩ .