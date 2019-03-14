رياضة | 20 لاعبا في قائمة الشواكيش لمواجهة جمهورية شبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة الشواكيش لمواجهة جمهورية شبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام " أحمد كشرى" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بإختيار 20 لاعب خلال المعسكر المقام في المنوفية، استعدادا لمواجهة فريق جمهورية شبين عصر الخميس على ملعب استاد جامعة المنوفية ضمن الجوله ال22 من منافسات دورى القسم الثانى .

وشملت القائمه كل من(أشرف بخيت ، وعمرو خليل ، وعماد حلمى ، وأحمد هشام ، ومحمود منعم ، وطارق وطنى ، ومحمود شاكر ، وهشام رجب ، إبراهيم منصور ، ومحمد فوزى ، وأحمد جمال ، ومهاب ياسر ، ومعتصم شيكا ، ومحمود كشلط ، وإيهاب فؤاد ، وحكيم الابى ، وعمرطارق ، ومحمد مصطفى ميدو ، ورزاق ابوبكر ، وحسين حمدى ).

يذكر أن الترسانة قد تعادل سلبيآ مع فريق سيراميكا، فى مباراة الجولة الماضية ، بينما تعادل فريق جمهورية شبين مع كوكاكولا بهدف لكل منهما فى المباراة الماضيه .

الترسانة يحتل المركز الثانى برصيد 42 نقطة، بينما يحتل جمهورية شبين المركز الثامن برصيد 26 نقطة .