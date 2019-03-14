رياضة | ماذا قدم جمهورية شبين والترسانة في ٢١ مباراة قبل موقعة القسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم جمهورية شبين والترسانة في ٢١ مباراة قبل موقعة القسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة مباراة مرتقبة وهامة أمام جمهوية شبين، في الثالثة من عصر الخميس ضمن الجولة ال٢٢ من منافسات دورى القسم الثانى .

ويستعرض " الخليج 365 الرياضى" ٨ أرقام عن الفريقان قبل مباراة الخميس المقبل .

١_ لعب فريق الترسانة ٢١ مباراة فاز خلالهم فى ١٢ مباراة وتعادل فى ٦ مباريات وتلقى الهزيمة فى ٣ مباريات ، أحرز لاعبى الشواكيش ٣٦ هدف ودخل مرماه ١٣ هدف .

٢_ لعب شبين ٢١ مباراة فاز خلالهم فى ٦ مباريات وتعادل فى ٨ مباريات وتلقى الهزيمة فى ٧ مباريات ، سجل لاعبى شبين ١٨ هدف وسكن مرماه ١٧ هدف .

٣_ تعادل الترسانه سلبيآ فى مباراته الماضية بالجولة ال٢١ أمام فريق سيراميكا كيلوباترا .

٤_ تعادل جمهورية شبين مع كوكاكولا بهدف لكل منهم فى مباراة الجوله الماضيه .

٥_ إلتقى الفريقان فى مباراة الجوله ال٩ بالدور الأول بملعب الترسانه ، وقد إنتهى اللقاء بهدف لكل منهما .

٦_ هدافو الترسانه (إيهاب فؤاد ٩ أهداف ، وطارق وطنى وهشام رجب والسيد حمدى ٣ أهداف لكل منهم ).

٧_هدافو جمهورية شبين ( محمد ممدوح كيمو ، وأيمن سعد ، ومحمد الشعراوى ، ووائل على ب٣ أهداف لكل منهم ) .

٨_ يحتل الترسانة المركز الثانى برصيد ٤٢ نقطة ، بينما يحتل جمهورية شبين المركز الثامن برصيد٢٦ نقطة .

ترتيب المجموعة الثانيه :

١_اف سى مصر ٤٣ نقطة

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٢_الترسانة ٤٢ نقطة

٣_القناة ٣٩ نقطة

٤_سيراميكا ٣٨ نقطة

٥_كوكاكولا ٣٧ نقطة

٦_المريخ ٢٩ نقطة

٧_ النصر ٢٧ نقطة

٨_ جمهورية شبين ٢٦ نقطة

٩_ الزرقا ٢٦ نقطة

١٠_ الشمس ٢٥ نقطة

١١_ منتخب السويس ٢٢نقطة

١٢_بورتو السويس ٢٢ نقطة

١٣_ دمياط ١٧ نقطة

١٤_ ابى صقل ٥نقاط