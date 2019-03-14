رياضة | الإسماعيلي يجهز "الضرف" لمباراة الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يجهز "الضرف" لمباراة الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف الجهاز الطبى للإسماعيلى بقيادة الدكتور صالح الشامى، محاولاته لتجهيز محمد الضرف لاعب خط وسط الفريق من أجل لحاقه بالمباراة القادمة ضد الأفريقى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر السبت المقبل فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

ودخل الفريق الأصفر معسكره المغلق بتونس ظهر الأربعاء، وهو يضم 18 لاعبًا بعدما قام الجهاز الفنى للدراويش بإستبعاد محمود متولى وباهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل وأسامه إبراهيم لأسباب متعددة.

ويعانى اللاعب بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، التى أبعدته عن مواجهة سموحه ضمن منافسات الدورى العام.