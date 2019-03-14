رياضة | بيكيه يسجل رقما قياسيا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يسجل رقما قياسيا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة الإسباني، في تحقيق الفوز على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وأصبح جيرارد بيكيه مدافع البارسا اكثر مدافعي برشلونة تسجيلا للاهداف في بطولة دوري ابطال اوروبا بـ 11 هدف، حيث سبق كومان الذي يملك 10 أهداف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي برشلونة، وفريق أولمبيك ليون، بنتيجة 0-0 في فرنسا.