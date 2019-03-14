رياضة | كلوب: تأهلنا لربع نهائي دوري الأبطال مستحق ومستعدون لمواجهة أي منافس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: تأهلنا لربع نهائي دوري الأبطال مستحق ومستعدون لمواجهة أي منافس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بعد فوز فريقه على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتأهله رسميًا للدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وقال "كلوب" في تصريحات عقب المباراة: "لقد كان تأهل مستحق وهذا الخبر الرئيسي ، إنه فوز كبير ، أنا فخور كثير بلاعبي وما قدموه أمام البايرن".

وأضاف: " الشوط الثاني كان أداءنا ناضج جداً ، عندما لعبنا كرة القدم قٌمنا بتدمير تنظيم بايرن ميونخ".

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وتابع: " الهدف الأول شاهدته قرابة الـ (500 مرة) لقد كان ذلك رائعاً".

وواصل: "أنا لم أود هزيمة بايرن ميونخ لمجرد هزيمة البايرن، بل للفوز مع ليفربول".

وأتم تصريحاته: "سوف نقبل بمواجهة أي خصم تضعنا معه القرعة ، الفتيان يحبون التحديات".