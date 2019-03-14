رياضة | عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته عقب الفوز على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية.

وقال صلاح في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا سعيد جداً لأننا تمكننا من الوصول لربع النهائي، فرضنا سيطرتنا في ملعب البايرن وكنا الأفضل".

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء علي استاد "أليانز آرينا" معقل العملاق البافاري، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وحسم ليفربول تأهله رسميًا إلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين علي ملعب "أنفيلد" كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويعتبر ليفربول ثاني فريق ينجح في تسجيل 3 أهداف أو أكثر في شباك بايرن ميونيخ خلال مباراة الإياب بالأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الخمسة الاخيرة.

وسبق ليفربول، فريق ريال مدريد والذي تغلب على بايرن ميونيخ بنتيجة 4-0 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، ونجح الريال في هذا الموسم في حصد لقب البطولة على حساب جاره أتليتكو مدريد وفاز عليه 4-1 في النهائي.

هل ينجح ليفربول في السير على نهج ريال مدريد ويكون فوزه بثلاثية على بايرن ميونيخ الليلة بوابة تتويجه باللقب القاري؟.